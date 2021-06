Arról a végtelenségig lehetne értekezni, hogy a marihuána mennyire káros, illetve károsabb-e, mint mondjuk az alkohol vagy a cigaretta - amik ugye nem tiltott szerek a felnőttek számára. Vannak itt azonban tényként kezelhető dolgok is.

Egyes helyeken legális a fű. Elég csak Amszterdamig menni, ugye, de ez nem újdonság. Az viszont igen, hogy az elmúlt időben lett egyre több amerikai államban is legális a marihuánafogyasztás. Elsőként ebből az következett, hogy a legálisan működő boltok hamar kifogytak a készletből. Ez a szituáció közben megoldódott. Most viszont szépen lassan felütötte a fejét egy újabb probléma.

Mivel sok helyen legális a fű, ezért kevesebben kereskednek vele illegálisan, így drogkereső, és azon belül is a marihuánára szakosodott rendőrkutyák munkája fölöslegessé vált. Némi kiképzés árán persze meg lehet tanítani őket újabb drogok kiszagolására is, de akkor is, a fő szakterületüket - illetve szagterületüket - ott kell hagyniuk.

(Indey100)