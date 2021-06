Fotó: Pool / Getty Images Hungary

Egyelőre még csak nagyon vad pletykálkodás megy a románcról, aminek az alapját az Oscar-gálán történt flört képzi. Ennyi is bőven elég ahhoz, hogy Andra Day elkezdhesse a sajtó egy bizonyos része Pitt új nőjeként emlegetni.

De ki is ő?

Andra Day egy 36 éves énekesnő. Aki kedveli az R'n'B és a Soul műfajt, annak lehet, hogy nem teljesen ismeretlen ez a név. De színésznőként is megmutatta tehetségét a The United States vs Billie Holliday című filmben. A filmben nyújtott teljesítményéért pedig meg is kapta a legjobb női főszereplőnek és a legjobb eredeti betétdalért járó díjat a Golden Globe-on.

Ami viszont Brad Pittel való kapcsolatát illeti, na arról semmit nem tudni a már említett flörtön kívül.

Idővel úgyis minden kiderül.