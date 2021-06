Legutóbb arról írtunk, mennyire elhanyagolta a frizuráját a brit énekes, olyan torzonborz volt a feje, hogy alig lehetett ráismerni. Úgy tűnik, erre maga is rájött, vagy ha nem is ő, a felesége mindenképp, és kezelésbe is vette.

Fotó: Instagram

Ayda Field egy videót töltött fel az Instagram-oldalára, amelyben az látható, ahogy leborotválja Robbie Williams zilált ticseit. Nem vagyunk biztosak benne, hogy az új fazon sokat javított rajta.

Fotó: Instagram

Az átváltozást itt követheti nyomon: