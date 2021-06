Ábel Anita a Best magazinnak is elmondta, amit több ismert emberrel is megtárgyalt a NőComment című beszélgetős műsorban, hogy az emberek szívesen ítélkeznek, előszeretettel skatulyázzák be a másikat, és ugyan ő is ilyen volt, amikor fiatalként azzal volt elfoglalva, hogy mások mit gondolnak róla, de rájött, hogy ez túl sok energiát vesz el az embertől. A lányát is arra tanítja, hogy gondoljon bele a másik ember helyzetébe, hogy mi lenne, ha ő kapná a sértéseket, a bántó megjegyzéseket, az ítélkező beszólásokat.

Kulcsár Edina férje, Csuti szerint az emberek azért írnak negatív kommenteket, mert a belső frusztrációjukat csak másokon és ilyen formában tudják levezetni. Osvárt Andrea szerint az emberek inkább irigységből és dühből írogatnak, nem gondolnak bele abba, hogy egy siker mögött mennyi lemondás van.

(Blikk, Best)