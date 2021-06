A 32 éves Analeigh (Lio) Tipton a Topmodell leszek! tizenegyedik évadának harmadik helyezettjeként vált ismertté.

Fotó: Alberto E. Rodriguez / Getty Images Hungary

A műsor végeztével filmszerepeket is kapott, legismertebb szerepében egy tizenéves bébiszittert alakított az Őrült, dilis, szerelemben. Ő volt az, aki beleszeret a negyvenes éveiben járó Steve Carell karakterébe. Pár éve viszont már nem igazán színészkedik aktívan.

Most viszont kiderült, hogy Demi Lovato után ő is gendersemlegesnek vallja magát, tehát nem skatulyázható be sem női, sem férfi sztereotípiák közé. A bejelentést Instagram-oldalán tette közzé, és támogatását fejezte ki az LMBTQI közösség felé.