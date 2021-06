Miután május 27-én adásba került a Jóbarátok: Újra együtt című különkiadás, nem kellett sokat várni, itt is van az újabb nagy egymásra találás. Ezúttal Courteney Cox ragadott zongora billentyűket, hogy kollégájának, Lisa Kudrownak üzenjen, és ebben Elton John és Ed Sheeran is a segítségére volt.

Az üzengetés háttérsztorija egyébként az volt, hogy a Kudrow által játszott karakter, Phoebe a harmadik évadban összekeverte Elton John egyik leghíresebb számának címét, így lett Tiny Dancer helyett Tony Danza.

Kudrow egyébként nem volt rest maga is reagálni a különös kollaborációra, ahogy saját Instagramján elmondta:

Oké, Ed Sheeran, Courteney Cox, Brandi Carlile és Elton John, ez volt a legizgalmasabb dolog valaha. Annyira jó volt. Gyakorlatilag ez a Tarts szorosan, fiatal Tony Danza, de amit ti csináltatok az is nagyon jó volt. Beleértve az eredeti számot is, amit te írtál, Sir Elton, az is nagyon jó volt.