Vannak azok a hollywoodi hírességek, akik nem csak a színészetben látják a keresetük fő forrását. Vannak, akik produkciós cégeket alapítanak, vannak, akik saját márkákat dobnak piacra, vannak akik tech cégekbe fektetnek. És vannak azok, akik a sportban látják a nagy lóvét.

Amerikai színészektől azt várná az ember, hogy valami full amerikai sportba kezdenének el pénzt ölni. Vannak is, akik kosárlabda csapatot vesznek, Dwayne Johnson nem egy amerikaifoci csapatot, hanem egy komplett ligát vett meg. De akadnak többen is, akik a klasszikus futballba fektetik a pénzüket.

LeBron James most vásárolta be magát a Liverpool FC-be, közben ott van, Ryan Reynolds, Will Ferrell és Matthew McConaughey is, akik szintén érdekeltek USA-ban jegyzett csapatokban.

És akkor miért is éri meg ezeknek az embereknek dollármilliókat invesztálni egy az Egyesült Államokban még annyira nem menő sportág csapatába? Még mindig felfutóban van a futball népszerűsége az USA-ban, de jelen vannak már a sportnak olyan neves alakjai, mint David Beckham, Drogba, de játszott már Amerikában Zlatan Ibrahimovic is. Az egyelőre nem annyira agyon sztárolt csapatokat relatíve olcsón megvásárolhatja akár egy sztár is, majd a csapatot elkezdheti felfuttatni, esetleg több saját márkáját is népszerűsíteni általa. Ryan Reynolds csapatáról készül egy doku sorozat, amit lead majd egy sportcsatorna. És nem kell jósnak lenni, hogy lássa ez ember a szépen megjelenő Avion gineket, ami szintén Reynolds tulajdona.

Ezért fektetnek most ebbe a sztárok, mert elég stabil jövedelmet adhat a jövőben. Nem úgy, mint a Bitcoin, amit úgy rángat Elon Musk, ahogy épp kedve tartja.

(Insidehook)