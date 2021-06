Természetesen Logan Paul és Floyd Mayweather közti meccsről van szó, ami végül kiütés nélkül zárult. Az egész egy tét nélküli, lényegében kiprovokált felhajtás volt, ami semmi másról nem szólt, mint a pénzről. Mayweather is elmondta a meccs előtt, hogy jó móka lesz. Az is volt. Móka az egész, közben azért persze betalált egy két keményebb ütés is, de padlót senki nem fogott.

Mike Tyson is nézte a meccset, és úgy látta, hogy Logan Paul szépen teljesített, sőt, le volt nyűgözve a ringben nyújtott teljesítményétől. Szerinte legközelebb a 37 éves profi ökölvívóval, Badou Jack lehetne az ellenfele. A vele lebokszolt meccsen kiderülne, hogy mennyire állja meg a helyét ebben a sportban. Ott kemény küzdelemben lenne része.

Tyson nem mond sokat a vasárnapi öklözésről, de elég sokszor említi, hogy Badou kemény lenne, és nagy harc lenne. Itt feltehetőleg arra utal, hogy Mayweather - ahogy maga is mondta - inkább csak szórakozásnak tekintette a 8 menetet Logan Paul ellen.

