Jeff Bezos, az Amazon alapítója, a világ leggazdagabb multi milliárdosa, nincs nála vagyonosabb ember a bolygón. Úgy döntött, hogy július 20-án tesz egy kis űrutazást a testvérével. 5 éves kora óta erre vágyott, most meg van rá lehetősége, szóval él is vele.

És akkor most ennek tudatában nézzük meg azt a korábban még viccesnek szánt videót, amin Bezos az Amazon egyik irdatlan nagy hangárjában és az egyik Whole Foodsban tesz egy röpke látogatást, mindezt úgy, hogy közben felcsendül a Csillagok háborújából ismert dal, Darth Vader "bevonuló zenéje", a The Imperial March.

Ez egészen eddig volt vicces. Most már inkább úgy lengi be az internetet, mint valami baljós árnyak, hisz felmegy az űrbe az ember, aki a kis garázsából indított online könyvesboltból csinált egy mára elképesztően nagy giga céget, ami 177 milliárd dolláros vagyont termelt neki. Aki ilyenre képes a Földön, az mire lehet képes az űrben, egy messze-messzi galaxisban?