Az internet néha egy egész jó szándékú segítő közegként is tud viselkedni. A TikTokon most épp az a videó pörög, amin egy felnőtt férfi elmagyarázza, hogy nem is olyan bonyolult felnőttként barátokat szerezni.

A recept nagyon egyszerű:

Járjunk el nagyon sokat a kedvenc helyünkre, kávézóba, könyvtárba, egyéb ilyen helyre, ahol gyakran megfordulunk és esetleg szóba is tudunk elegyedni mással. (Mozi, színház, koncert így nem feltétlenül jó ötlet.)

Egy idő után egyre több lesz az ismerős arc, akikhez így nyugodtan oda lehet menni.

Ha van egy közös hely, ahol összefuthattok, akkor biztos van közös téma is.

Ennyi.

Mindezt arra alapozza a tiktokos tanácsadó, hogy annak idején az iskolában, illetve a munkahelyen is ez az ismerkedés, barátkozás alapja: sokat vagytok ugyanazon a helyen, így akaratlanul is elkezd ismerkedni az ember.

Elméletben nagyon jól működik, de van, aki már jelezte is, hogy ő hiába jár sokat a törzshelyére, neki nem sikerült barátokat szereznie. Nyilván ez függ is attól, hogy ki milyen személyiség, és persze az is, hogy az adott helyen lévők mennyire barátkozás céljából fordulnak meg ott, nem pedig azért, hogy maguk lehessenek.

Az igazság az, hogy nincs tuti recept a barátkozásra, ahogy a tuti csajozásra, pasizásra sem. Minden fifti-fifti, vagy bejön, vagy nem.