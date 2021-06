Armie Hammer az idei évben mindenképp a botrányairól híresült el, hiszen több nő is felszólalt ellene, akiket rendszeresen bántalmazott érzelmileg, fizikailag és mentálisan is. Az pedig csak tetézte a sztorit, amikor kannibalizmussal is megvádolták, valamint drog- és alkoholproblémáira is fény derült.

Fotó: Gareth Cattermole / Getty Images Hungary

A 34 éves színész azóta a Kajmán-szigeteken próbálta meghúzni magát, amíg elcsendesedik a botrány, de azért olyan hírek napvilágot láttak, hogy a történtek ellenére máris új barátnője van. A Vanity Fair beszámolója szerint Armie május végén bejelentkezett egy floridai rehabra, ahol készen áll addig maradni, ameddig szükséges. A reptérre állítólag volt felesége és közös gyerekeik is kikísérték, akik érzelmes búcsút vettek tőle.

Az egyik volt barátnője szerint volt olyan alkalom, hogy a színész LSD-vel indította a napot, majd az egész napos alkoholizálás után levezetett 17 órát.

Szerinte Armie azért lett drogfüggő, mert rengeteg trauma érte őt és nem tud szembenézni önmagával.