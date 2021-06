Kijött az új Gossip Girl (A pletykafészek) előzetese. Akinek esetleg nincs meg a sorozat, ez volt a Narancsvidék New York-i verziója. A lényeg, hogy egy fiatalokról fiataloknak szóló sorozat volt, aminek a központi eleme egy rejtélyes bulvár, sőt, pletyka lap volt, ami egy bizonyos társaság mocskos kis titkait szivárogtatta ki állandóan. ÉS sose lehetett tudni, hogy ki is az a bizonyos Gossip Girl, azaz a pletykafészek, aki mindig így zárta online megjelenő sorait: XOXO Gossip Girl. (Az utolsó évad végére persze ez a titok is kiderült.)

Most ennek lesz egy modernizált verziója. Új szereplőkkel, de első ránézésre a felütés, a hangulat szinte egy és ugyanaz. Annyiban talán erősebb lehet ez a széria, hogy napjainkban mainstreamebb csatornák is komolyan veszik a kifejezetten tiniknek szánt műsorokat. Lásd: Eufória. De nem csak ezért lehet ütős a sorozat. Amíg az eredeti sorozat idején ritkaság volt, az mára már teljesen hétköznapi dolog volt: az online közeg, és az ennek köszönhető végtelen hatalom, ami leginkább bántalmazó, kirekesztő kommentekben, kikövetésekben, nyilvános megalázó posztok írásában manifesztálódik. Ezt a témát is feldolgozta már mondjuk a Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) című magyar film is, de ez most sorozat lesz, egy ismert név alatt fog futni, stb.