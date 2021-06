Fotó: @chez.jorge / instagram

Egy próbát feltétlenül megérhet azoknak, akik szoktak otthon saját készítésű fagyikkal bíbelődni. Ez még egyszerűbb is, mint tejszínt banánt, epret némi jégre összedarálni, majd fagyasztóba vágni. Csak egy krumpli kell hozzá. A lényeg, hogy vegyünk egy édesburgonyát. Ha van sárga húsú, japán édesburgonya, az a legjobb, netalán a sima, itthon már a legtöbb szupermarketben elérhető, narancssárga belsejű édesburgonya is megteszi. Ahogy van tegyük a sütőbe 1 órára, és süssük 230 fokon addig, amíg a héja nem kezd el teljesen leválni. Ha ez megvan, akkor hagyjuk kihűlni, majd tegyük a mélyhűtőbe. 5 óra fagyasztás elég is.

A végeredmény: a sütés során kicsapódó cukortól édes, belül puha, krémes állagú zöldségnyalóka, aminek a vékony héja még ropog is kicsit.

Érdekes, de Tajvanon ez egyáltalán nem szokatlan desszert.