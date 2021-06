Egy mini dokumentumfilm készült a városról, New Yorkról, ami többnyire arról ismert, hogy soha sem alszik. De most nem ezt az oldalát mutatták be, hanem a zöldebbiket. És nem is a Central Parkon volt a fókusz, hanem azon az 500 közösségi kertnek, ami megtalálható a városban.

A videóból kiderül, hogy még ennyi zöld terület se lenne, ha a 70-es években egy akkor 64 éves nő, Hattie Carthan nem kezd el önhatalmúlag fát ültetni a környékén. Megelégelte, hogy egy szürke betondzsungelben él, ezért saját kezébe vette az ügyet. 4 darab facsemetével kezdte, ma már 1500 fa nő azon a környéken.

A zöldülés másik nagy élharcosa a Lower East Side-on kertészkedő Liz Christy, aki nagyban hozzájárult a "seed bombs", azaz a mag bombák elterjedéséhez.

Persze nem csak ők ketten kellettek ahhoz, hogy mára 500 közösségi kert legyen New York városában, de kétségtelen, hogy jelentős szerepük volt benne.