Kate Hudson lelkesen vezeti a fitnesznaplóját, ugyanis néhány más celebritással együtt ő is a Weight Watchers nagykövete lett. A színésznő gyakran osztja meg tapasztalatait a követőivel, és mióta az alkalmazás már a szexet is felajánlja, mint lehetséges edzésformát, úgy döntött, ezt is ideje beépítenie a profiljába.

Ha bárki keresne, a hálószobában leszek a jobb cél érdekében. Azt mondom, olyan egy óra húsz percig, már ha bírni fogja (a párja, Danny Fujikawa - a szerk.)

– kezdte Kate Hudson, majd egy kis matekba is belebocsátkozott.

A WW új applikációja szerint ha egy óra húsz percen át szexelek, akkor az... szörnyű vagyok matekból. Hat pontot ér, viszlát két óra múlva!

Hogy a kísérlet hogyan zárult, arról egyelőre várjuk az információt.