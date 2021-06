A szakma és a közönség elismerését is kivívta 2019-ben a Végtelen útvesztő (Escape room) című szabadulószobás thriller és ahogy az a film végén finoman be lett harangozva, a folytatás is megérkezett, melynek már szinkronos előzetes is befutott.

Az utóbbi években a szabadulószoba az egyik legkedveltebb közösségépítő program lett, Magyarországon is előszeretettel szerveznek ilyen helyekre csapatépítő tréningeket, ezért nem is csodálkozott senki, amikor Hollywood feldolgozta ezt a jelenséget, már nem is egyszer (Szabaduló szoba – Escape Room 2017, nem elírás ugyan az a filmek címe angolul). Aki szereti az ilyen feszültséggel, váratlan helyzetekkel teli produkciókat az biztos jól fog szórakozni, hiszen leginkább ezek a típusú filmek, ami miatt a moziélmény megéri.