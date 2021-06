Lassanként újraindulhat a turizmus Amszterdamban, a városi önkormányzat azonban szeretné elérni azt, hogy a turisták kevésbé zavarják a helyieket, mint korábban. Ennek jegyében többek közt azt is kérték, hogy a jövőben mindazok, akik „inni és rendetlenkedni jönnének ide, miközben pénisznek öltöznek”, inkább máshova menjenek majd.

2018-ban mintegy 19 millió turista fordult meg a város szűk, 17. században épített utcáin. Az utóbbi időben a helyiektől egyre több panasz érkezett amiatt, hogy a város bizonyos részei – főként a vöröslámpás-negyed és a bulinegyed környéke – élhetetlenné váltak a turisták miatt.

„Mindig szívesen látjuk azokat a vendégeket, akik tisztelik Amszterdamot és lakosait. Azokat viszont nem, akik ezt a tiszteletet nem adják meg az emberek és kulturális örökségünknek”.

Az üzenetünk számukra az: ne jöjjenek Amszterdamba

– közölte az önkormányzat.

Azt is bejelentették, hogy a rendőrök az illegális parkolást is gyakrabban fogják ellenőrizni, valamint azt is, hogy a turisták nem a kocsijukban akarnak-e aludni (ez ugyanis Hollandia-szerte tilos, a kempingeket, kijelölt pihenőhelyeket leszámítva).

Emellett azt is kilátásba helyezték, hogy a legforgalmasabb időszakokban az alkoholfogyasztást is korlátozhatják. Továbbá a szállásadókat is gyakrabban ellenőrizni fogják, hogy legálisan szállásolják-e el vendégeiket. Eközben az önkormányzat is közölte, hogy a kulturális turizmust is igyekezni fognak fellendíteni a városban, annak érdekében, hogy továbbra se essenek el a látogatóktól.