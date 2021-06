Hiába távozott pár napja csalódottan Jennifer Lopez házából a színész, minden rendben közöttük, hiszen összeköltöztek és már leendő anyósa is áldását adta a kapcsolatukra.

Fotó: James Devaney / Getty Images Hungary

A Page Six még egy videót is közölt arról, ahogy Ben és JLo édesanyja, Guadalupe Rodriguez egy Las Vegas-i kaszinóban játszottak önfeledten. A színész hét év után tért vissza a szerencsejáték világába, amitől csalás miatt egy időre eltiltották. Guadalupe viszont régóta nagy szerencsejátékos hírében áll, ezt már maga JLo is nyilatkozta édesanyjáról. Ezt pedig az is bizonyítja, hogy a 75 éves asszony korábban 2,4 millió dollárt nyert egy Atlantic City-i kaszinóban.

Az utazás oka, hogy a 48 éves színész épp egy új projekten dolgozik Vegasban, aminek a rendezője is ő lesz. JLo-t egyelőre nem látták a forgatáson, így nem tudni, hogy ő is elkísérte-e barátját, vagy csak kettesben utazott el Ben az anyósával.