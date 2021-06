Fotó: Mega / Getty Images Hungary

Kim Kardashian elkezdte a jogi egyetemet, és az első úgynevezett „bébi vizsgán” (baby bar) meg is bukott az első év végén, derült ki egy hónapja.

Most még egyszer nekifutott a vizsgának, és szintén elbukott. Ez alkalommal csak annyit árult el, hogy az eredménye nagyjából ugyanaz volt, mint legutóbb, csak egy kicsit lett rosszabb. Akkor 560 pontból 474-et sikerült elérnie.

Ez a vizsga egy olyan teszt Kalifornia államban, amit azoknak az elsőéves joghallgatóknak kell letenniük, akik nem járnak be az adott intézménybe, hanem csak magántanulóként vesznek részt az órákon.

El vagyok keseredve. Teljesen le vagyok törve, de ez van. Tudom, hogy nem szabad emiatt stresszelnem. Annyi más kibaszott stresszes dolog történik. Csak jobban kell csinálnom a jövőben.

– árulta el a klán legismertebb tagja a telefonban testvérének, Khloénak a vonatkozó Keeping up with the Kardashians-epizódban.

Khloé bátorító szavai után Kim elhatározta, hogy júliusban újra mepróbálja a vizsgát, és azonnal elkezd tanulni.

Jobban is teszi, mivel azok a diákok, akik harmadszor is megbuknak a „bébi vizsgán”, elveszíthetik az eddig felvett kurzusok kreditpontjait.

(via: Page Six)