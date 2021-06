Egy sima szülinapi köszöntésnek tűnik, de valójában több réteget tartalmaz az üzenet, ami egy szelfivel van megfejelve. A képhez tartozó szöveg egyszerű: „Boldog 40. születésnapot, Chris Evans! Számomra mindig te leszel az első.” ÉS akkor a fotón az látszik, amint Chris Pratt a kollégájával vigyorog a legújabb Thor-film forgatása alatt. ÉS itt most azért is nehéz eldönteni, hogy ki került a trollkodás célkeresztjébe, mert ugye van ez az állandó harc, hogy ki a legjobb Chris. Evans, Hemsworth vagy Pratt, illetve a sokszor elfelejtett Pine. Ezen a képen két Chris is szerepel, egyik sem a szülinapos Evans, mégis neki szól, hogy Hemsworth számára ő az első Chris... Tehát akkor itt mintha Pratt lenne megtrollkodva, nem?