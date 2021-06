Jolie New Yorkban tartózkodott a napokban, amikor meglátogatta egykori férjét, Jonny Lee Millert. Ők 1996 márciusában házasodtak össze, majd 1997 szeptemberében el is váltak. De nem volt ez egy viharos válás. Ahogy Jolie is mondta már korábban: élete leghülyébb döntése volt ez a válás, mivel amúgy sosem veszekedtek Millerrel, soha nem bántották egymást.

Most pedig minden előjel nélkül Jolie felugrott hozzá. A fotók alapján egy üveg bort is vitt magával. A beszámolók szerint 3 órát töltött a lakásban.

Na, hát ebből aztán máris ki lehet kombinálni bármit.

(Justjared)