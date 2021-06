Az emberek megőrülnek ezért az egyszerű, de kreatív receptért, ami egy volt rabtól származik. Az egykori elítélt elárulta, hogy miként tudott finom sajttortát csinálni a börtönben. És a felhasználók már alig várják, hogy maguk is ki tudják próbálni... otthon, és nem rácsok mögött.

Kell hozzá Pilóta kekszhez hasonló keksz, amit szét kell szedni. A száraz kekszet össze kell törni, és némi mézes puszedlivel és vízzel össze kell gyúrni egy nagy golyóvá, amit aztán ki is lehet lapítani, mint egy pizzát. Ezzel meg is van a sajttorta alapja. A krém a kekszből kimentett krémből, tejporból, krémsajtból és egy kis Snickersből áll össze. A hozzávalókat összekeverjük, és meg is vagyunk.

Nem is hangzik olyan rosszul.

(Indy100)