A Gustave névre keresztelt krokodil, amely feltehetőleg 300 ember haláláért felel, Kelet-Afrikát, pontosabban Burundit tarthatja még mindig rettegésben.

Állítólag több mint egy tonnát nyom, körülbelül hat méter hosszú, korban pedig valahol 60 és 100 év között lehet. Érthető, hogy még a hivatásos vadászok is tartanak tőle, hiszen minden egyes alkalommal, amikor észlelik, újabb halálesetekről számolnak be a környéken. A legenda szerint Gustave-ra már háromszor is rálőttek, de minden alkalommal túlélte a támadást, csak sebhelyek maradtak rajta.

A nevét egyébként egy francia vadásztól, Patrice Faye-től kapta, aki azért él Burundiban, hogy a hatalmas állatot elkapja. Legutóbbi grandiózus próbálkozása 2002-ben volt, amikor olyan hatalmas csapdát állított, hogy 40 embernek kellett a helyszínre szállítania. De a krokodilt ez sem zavarta különösen. Faye akkoriban azt nyilatkozta:

Teljes kudarc volt. A krokodil a ketrecen kívül parádézott, incselkedett velünk, de képtelenek voltunk elkapni.

Azt is elárulta, hogy Gustave a többi, környékbeli krokodilhoz képest háromszor akkora, arra pedig, hogy vajon miért éppen embereket eszik, ezt a magyarázatot adta:

Nem túl gyors, és nem tud azzal táplálkozni, amit a többi burundi krokodil eszik, vagyis halakkal és kisemlősökkel. Lassú zsákmányt támad, amelyet könnyű elkapni.

Faye akkor a három hónap alatt arra a következtetésre jutott, hogy a krokodil 17 embert evett meg.

Kiszámoltam, hogy ha 20 évig ilyen ütemben gyilkolt volna embereket, akkor már több mint 300 embert evett volna meg.

