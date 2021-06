A színésznő maga jelentette be az Instagramon, hogy ugyan nincs rá különösebb ok, illetve nem kötötte senki orrára, de egy időre lejön a közösségi oldalakról. 23,7 millió követő egy emberként sír fel valahol, hisz egy darabig biztos nem lesznek ilyen posztok tőle. Kezdjük is el szokni a gondolatot, nem ágyazzuk be a képet, csak leírjuk, hogy mi látható rajta, így könnyebb lesz talán átállni a Morgot Robbie instája nélküli létezésre.

Fotó:

Margot Robbie maga elé tart egy szelet dinnyét, ahogy a horgászok szokták maguk előtt tartani a kapitális nagy fogásoknak hazudott, 1 kg-ot alulról alig súroló kis pontyokat. Közben mosolyog. Mármint nem a hal, izé, a dinnye, hanem Margot Robbie. A képhez annyit fűz csak hozzá, hogy "dinnye", de ezt is csak emojiként. (Itt meg lehet nézni, ha esetleg nem sikerült volna jól vizualizálni.)