Sokakat meglepett a hétvégén Joe Jonas, amikor megmutatta, hogyan tölti a szabadnapját Atlantában. Azért valószínűleg nem csinálja ezt gyakran, de most úgy döntött, hogy rákeres a közelében tartott csoportos soul cycle órákra.

Nagy meglepetésére talált is egy Jonas Brothers vs. One Direction tematikájú spinning órát. Először úgy tűnt, hogy az óra fullon van, így nem tud feljelentkezni rá, de végül úgy döntött, hogy azért odamegy a helyszínre és meglepi az embereket. A meglepetést egy videón is dokumentálta, az elejétől a végéig.

Sokan el sem hiszik, hogy őt látják és másodpercek telnek el, mire felismerik a 31 éves énekest. Még az oktató is csak annyit tud mondani, hogy

Várj, ezt most komoly?

Aztán ő is felpattan egy kerékpárra és onnan motiválja a közönséget, háttérben egy Jonas Brothers dallal.