Angelina Jolie és Brad Pitt a 2019-ben véglegesített válásuk után még mindig harcban állnak a közös gyerekeik felügyeleti jogáért.

Fotó: Monica Schipper / Getty Images Hungary

A US Weekly értesülései szerint előkerült egy dokumentum, amelyből kiderült, hogy a gyerekek közül hárman is apjuk ellen akartak tanúskodni korábban.

A tanúskodás lehetőségét a gyerekek kérték.

Jolie márciusban robbantotta a bombát, miszerint Brad Pitt többször is erőszakoskodott a család egyes tagjaival, és évek óta alkoholproblémákkal küzd. Egy konkrét esetre is fény derült, amikor a színész 2016-ban fiát, Maddoxot bántalmazta verbálisan egy repülőút alkalmával. Pittnek lényegében az összes, három örökbefogadott és három vér szerinti gyerekével megromlott a viszonya, Shiloh még a vezetéknevét is megváltoztatta közösségi oldalain. Maddox márciusban tanúskodott apja ellen, és most már ő is szeretné elhagyni a Pitt vezetéknevet.

A többi gyerek végül nem tanúskodhatott ellene, ezért év elején Jolie további dokumentumokat nyújtott be, amelyekben azt állította, hogy a bíró megtagadta az ügy szempontjából fontosnak tartott bizonyítékok vizsgálatát, beleértve a gyerekek tanúvallomásait is. A bíró szerint ugyanis ez káros hatással lehet a gyerekek mentális állapotára.