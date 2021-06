Gyermeket vár a The Hills színésznője. Kaitlynn Carter első babájával várandós, a nagy hírt pedig kissé művészien prezentálták a publikum előtt: egészen pontosan egy árnyékos fotóval, ami mellé ugyan leírást nem kaptunk, az nem kérdés, hogy a színésznő babapocakját hivatott megmutatni.

Miley Cyrus és Kaitlynn Carter 2019 nyarán borzolták fel a kedélyeket, amikor nyilvánosan nyalták falták egymást, miközben az énekesnő még bőven Liam Hemsworth felesége volt. A történtek után neki se kellett több, be is adta a válókeresetet. Miley és Kaitlynn ezután még enyelegtek egy kicsit, aztán néhány hét után be is dobták a kulcsot. Egy ismerősük szerint azért, mert amíg az énekesnő spontán akarta élvezni a dolgot, párja már komolyabbra vágyott. Ez azonban már a múlt, és a színésznő hamarosan anyai örömök elé néz – és a babája valószínűleg nem is homokozik majd együtt Miley Cyrus jövendőbeli utódjával, ő ugyanis azt vallja, erre a világra nem érdemes gyereket szülni.