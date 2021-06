Hiába élnek a rajongók még mindig abban a tudatban, hogy a 17 éves, szemünk láttára felcseperedett színésznő még gyerek, ez régóta nem igaz. Egy korábbi nyilatkozata szerint pedig szeretné tudatni mindenkivel, hogy már felnőtt.

Fotó: JC Olivera / Getty Images Hungary

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy jó ideje randizgat már nála idősebb fiúkkal. Korábban hírbe hozták David Beckham középső fiával, Romeo Beckhammel is, de a kapcsolat végül nem tartott sokáig. Pedig a románcra még Victoria Beckham is áldását adta.

Pár napja Jon Bon Jovi 19 éves fiával látták kézen fogva sétálni New York utcáin, erről a Page Six közölt képeket. De kapcsolatukat Jake már Instagram-oldalán is felvállalta, egy közös képpel.