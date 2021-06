Macskatartóként valószínűleg önnek is feltűnt már, hogy még egy szelídnek tűnő kismacska is gyakran indokolatlanul ütöget le tárgyakat az asztalról, vagy felpofoz más macskákat, kutyákat – esetleg embereket. Ezt a jelenséget akkor is ismerheti, ha látott már macskás videókat.

Most végre az is kiderült, hogy miért csinálják ezt. És nem, nem azért, mert bár imádni való teremtések, rendkívül bunkók is egyben.

Az AnimalPath.org oldal szerint a macskák mancsain olyan idegreceptorok találhatók, amelyek segítenek nekik az érzékszervi információk feldolgozásában. Ezért ha valamit megütnek a mancsukkal, a receptoraik segítségével tudják meg, hogy mi az, amit eltaláltak. Ha viszont egy másik macskát, kutyát (vagy gazdit) pofoznak meg, az inkább azért van, hogy így jelezzék dominanciájukat.

Tehát nem feltétlenül akarnak ők verekedni, de azért jobb, ha nem kerülünk egy domináns macska karmai közé.

(via: Mentalfloss)