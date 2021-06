Ugye megvan még Az Év Boxmeccse, amikor Floyd Mayweather és Logan Paul bunyózott nyolc meneten keresztül. A barátságos pofozkodás leginkább a pénzről szólt. És már kijöttek olyan elméletek is, miután alaposabban is ki lehetett elemezni a meccset, hogy az egész meg volt rendezve, hisz volt egy pillanat, amikor Mayweather kiütötte Pault, de látta, hogy az ütéstől a földre zuhanna ellenfele, így egyből a hóna alá kapott és segített neki, hogy ne essen el. Még ezt megelőzően, amikor még friss volt a meccs élménye, Mike Tyson még méltatta is kicsit a boxoló YouTubert, hogy van benne kraft és tehetség is.

Úgy látszik Logan Paulhoz nem jutottak el ezek a szép szavak, mivel a következőt mondta podcastjában:

Nem mondhatod, hogy nem tudnám megverni Tysont. Tök öreg, haver. Öreg, érted?!

Nyilván arról van itt szó, hogy minél nagyobb őrültséget tudjon mondani, hogy fennmaradjon a hype körülötte.

(Huffpost)