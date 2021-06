Fotó: Mega / Getty Images Hungary

Az ember, aki csak feltöltött magáról egy videót, amin üdítőt iszik, gurul a gördeszkáján, közben pedig a Fleetwood Mac szól a háttérben, most berobban a szeszes italok piacára. Nathan Apodaca korábban is adta már a nevét és arcát különböző dolgokhoz. Mi is írtunk róla, hogy meghívták sztárfellépőnek Joe Biden beiktatására. Most még ennél is nagyobb dolog történt vele: saját alkoholos itala lesz.

A Beatbox nevű márka Doggface, azaz Nathan Apodaca aláírásával dobja piacra új piáját, ami áfonya ízesítésű, de, ami még fontosabb, alkoholt is tartalmaz. Nem is keveset, hisz a 11%-os alkoholfokkal olyan erős lesz, mint egy bor. És ezért 4 dollárt kell fizetni.

Magyarországi forgalmazásról egyelőre nincs hír. De az USA-ban se lesz egyszerű megszerezni, mivel 2000 helyen lesz kapható. Mondjuk a nagy élelmiszerláncokban hozzá lehet majd jutni, illetve hó végére online is rendelhető lesz, elvileg.

(TMZ)