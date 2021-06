Fotó: Nbc / Getty Images Hungary

Az énekesnő regisztrált a TikTokra, majd feltöltötte az első videóját is. Természetesen az egyik saját számára tátogott rá, de nem akárhogy. Beöltözött a régi szettjébe, mintha csak 2002 lenne, és úgy énekelte, hogy He was a skater boy...

Majd jött a meglepő fordulat: Tony Hawk, a gördeszkázás egyik királya lenyomott pár laza trükköt egy kisebb félcsőben.