Furán hangzik. És bizony fura is. Valamiért valaki feltöltött a TikTokra - hova máshova - egy videót, amin a dinnyéjére mustárt rak feltétként. Aztán ez őrült tempóban elkezdett terjedni. Trend lett belőle. Egyre többen utánozták. Fel is merül a kérdés, hogy miért csinál bárki ilyesmit? Persze, lehet kísérletezni az ízekkel. Lehet az édest és a sóst kombinálna, lásd sós karamella. És persze ott van az édes és a savanyú is. talán ez lehet a mustáros dinnye hátterében, hisz itt is az édes és a savanyú íz összjátékáról van szó. Van olyan, akinek ízlik, van olyan, aki viszont csak mustáros dinnyét lát az egészben.

Egy próbát megérhet, ha nem délutáni uzsonnaként számolunk vele, illetve megfelelően eltaláljuk a dinnye és a mustár állagát. Talán egy jó dresszingként a legjobb, pürésített dinnye, mustárral keverve, ami egy friss salátára van ráöntve.

Mit gondol a mustáros dinnyéről? 202 Semmit, ez undorító.

127 Ki lehet próbálni, abból nagy baj nem lehet.

27 Van benne valami, de nem úgy kell fogyasztani, hogy egy szelet dinnyére rányomunk egy adag mustárt.

(lifehacker)