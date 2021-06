Szinte minden nap történik valami Billie Eilish körül. Előző héten 10 évvel idősebb barátja rasszista és homofób kommentjei miatt kellett magyarázkodnia, aztán a Vogue címlapjára érkezett szexista megjegyzésekre is reagált.

Fotó: Jim Dyson / Getty Images Hungary

Ezek után nagyon úgy tűnik, hogy őt is elérte az eltörlés kultúra (cancel culture) szele, ugyanis előkerült róla egy videó, amelyben Tyler, the Creator The Fish című dalának szövegét tátogja. A dalban egy, az ázsiaiakra nézve igen sértő kifejezés is van, de az akkor még nagyon fiatal Billie valószínűleg nem sejtette ezt.

Közleményét Instagram-sztoriban osztotta meg, amit úgy kezd, hogy körülbelül 13-14 éves lehetett, amikor a kérdéses videót készítette. Közleményét így folytatja:

Egy olyan szót tátogtam egy dalból, amiről akkor még nem tudtam, hogy az ázsiai közösség tagjaira használt becsmérlő kifejezés. Megdöbbentem, zavarba jöttem és hányni tudnék, hogy valaha is kiejtettem a számon ezt a szót.

A sztorinak azonban itt még nincs vége, ugyanis van egy olyan videó is róla, amin furcsa hangon beszél, ezt pedig úgy értették az emberek, hogy egy akcentust próbál parodizálni. Ezt azzal magyarázta, hogy akik ismerik tudják, hogy gyakran halandzsázik a családja és a barátai előtt, ezzel szórakoztatva őket.

Az énekesnő egyébként mindig is kiállt a egyenlőség és az elfogadás mellett, ezért fájdalmat okoz neki, hogy ilyen címkéket aggatnak rá.

Viszont nem szeretné, ha ezek a tények felmentenék őt, hiszen tudja, hogy amit tett, azzal sokakat megbántott. Az egyelőre nem derült ki, hogy a közleményével sikerült-e meggyőznie az embereket, de reméljük nem tűnik majd el ő is a süllyesztőben, mint Chrissy Teigen.