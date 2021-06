Négy év szinte teljes csend után egy héttel ezelőtt a Solar Power című számának megjelenésével együtt harangozta be Lorde, hogy azonos címen új albumot ad ki még az idén.

Azóta megvan a dátum is: 2021. augusztus 20-án érkezik a tizenkét dalt tartalmazó nagylemez. A digitális és CD megjelenés mellett egy alternatív „környezettudatos zenedobozzal” is készül az új-zélandi énekesnő. Ebben fotókat, kézzel írt feljegyzéseket és egy kártyát kapnak majd a rajongók, amellyel letölthetik a Solar Power digitális változatát, hasonlóan ahhoz, ahogy ez szokás a vinyl LP-k esetében is.

Az album a természet és a világ ünneplése, azokat a mély és transzcendens érzéseket próbálom rajta átadni, melyeket a szabadban töltött idő alatt érzek

— fogalmaz Lorde.

Amennyiben a járványhelyzet engedi majd, 2022-ben az ausztrál és új-zélandi koncertállomások után észak-amerikai és európai koncertturnéra is indul új albumával az énekesnő. Az Egyesült Királyságban hat, Németországban három, Olaszországban kettő, Hollandiában, Spanyolországban, Franciaországban, Svájcban és Horvátországban pedig egy koncert szerepel turnétervben.

A Jack Antonoff, Phoebe Bridgers és Clairo közreműködésével készült címadó dalhoz videoklip is készült, amit Joel Kefali jegyez, aki korábban már dolgozott együtt Lordéval.

Bár egyelőre csak egy single érhető el az albumról, a lemezre kerülő dalok címét már tudni lehet: