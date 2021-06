Fotó:Mokka

Több, mint 200 piercinget vett ki testéből Fazekas Ferenc, miután rátalált a szerelem. A magyar vasember most esküvőre készül, s bár sosem érdekelte, mások mit gondolnak a külsejéről, a menyasszony kedvéért azért mégiscsak lemondott az eredeti tervéről: nem lesznek láncok és cilinder sem a nagy napon, viszont bécsi keringőzni biztosan fog a vőlegény.

Fazekas Ferenc erről a TV2 Mokka című műsorában mesélt, és azt is elárulta, miért szegecselte ki magát. Kiderült, hogy minden egyes fémdarab érzéstelenítés nélkül került a testébe, és bizony, bármennyire is cool, azért okoz némi nehézséget a sok piercing például alvás közben. Az esküvő miatt most picit másként fest a vasember: kevesebb testékszerrel áll majd oltár elé.

