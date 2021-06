2401 művész vett részt abban a kihívásban, amit Clinton Jones indított az elmúlt hónapban. A játék lényege az volt, hogy egy előre megadott, egyszerű animáció segítségével minden jelentkezőnek készítenie kellett a saját stílusában egy alkotást, az ötletgazda által bedobott figurát egy alternatív valóságba helyezve. Az elmúlt pár hétben rendkívül izgalmas megoldások születtek, melyek közül a legjobb százat a YouTube-csatornáján mutatta be a művész.

Fotó: You Tube

A Los Angelesben élő Clinton Jones elképesztő szenvedéllyel végzi a munkáját. A számítógépes grafikával, rendezéssel és fotózással is foglalkozó művész elmondása szerint imád részletekbe menő, különféle történetek által vezérelt alkotásokat kreálni, amelyeket rendre meg is mutat a saját csatornáján. Önmagáról azt írja, elsősorban a zene és az utazás motiválja, illetve azok a nevetséges szituációk, amelyeket az élet produkál. A folyamatos fejlődés és növekedés célkitűzésével nemrég egy olyan kihívást indított, amely számára is meglepetést okozva ténylegesen összekovácsolta a hasonló érdeklődésű alkotókat.

Jones egy egyszerű animációt bedobva annyit kért a jelentkezőktől, hogy készítsenek abból a stílusuknak megfelelően egy saját alkotást,

AZ ÁLTALA KREÁLT KARAKTERT EGY ALTERNATÍV VALÓSÁGBA HELYEZVE.

Az elkészült animációk valóban lehengerlőek, a művész június 12-én a 100 legjobbat montázsba szerkesztve mutatta meg a YouTube-csatornáján.