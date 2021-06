A lemez harmincéves születésnapja alkalmából a Metallica újra kiadja 1991-es, a zenekar nevével azonos címre hallgató albumát, amely mint fekete lemez vonult be a zene történelmébe.

A harmincéves jubileum kapcsán az újrakevert lemez egy gyűjtői dobozban érkezik majd, benne két hanglemezzel, egy képlemezzel, három élő felvételeket tartalmazó hanglemezzel, tizennégy CD-vel, hat DVD-vel és egy kemény borítós könyvvel. A zenekar közleménye szerint ezeken kívül még lesznek exkluzív ajándékok is a szettben.

A fekete lemez születésnapjának megünnepléseként emellett egy 53 dalt tartalmazó feldolgozásalbum is kiadásra kerül majd The Metallica Blacklist címen. A feldolgozáslemez különböző szegmensekre lesz bontva, melyeken eltérő műfajokban zenélő művészek dolgozzák fel a fekete lemez tizenkét dalát saját stílusukban. A zenekar úgy válogatta össze a feldolgozások elkészítésére megkért művészeket, hogy legyenek köztük a Metallicával korábban egy színpadon is zenélő zenekarok és olyanok is, akik fiatalabbak, mint az 1991-es album.

A zenekar szerint ezzel még jobban megerősítik az album időtlen mivoltát.

Az Enter Sandman című számot például Mac DeMarco, a Weezer és Rina Sawayama feldolgozásában is meghallgathatjuk majd, de Annie Clark St. Vincent alteregója is hallható lesz a Sas But True című dalon. Az indie zenészeken kívül olyan popsztárok is feltűnnek a nevek közt, mint Miley Cyrus, Elton John vagy a dél-amerikai szupersztár, J Balvin.

A The Metallica Blacklist digitálisan lesz elérhető, a zenekar pedig a lemezből származó teljes bevételt saját All Within My Hands alapítványába és a feldolgozásokon dolgozó zenészek által választott különböző segélyszervezetek számára utalja majd.

A Blacklist-en dolgozó zenészek listája és a bevételekből származó alapítványok listája a zenekar weboldalán átböngészhető.