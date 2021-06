A két színésznő között tényleg egészen meglepő a hasonlóság, de érthető módon, már mindketten nagyon unják, hogy folyton összekeverik őket. Ennek most Jessica Chastain egy TikTok videóban is hangot adott.

Amikor 20 évig építed a karriered, és még mindig azt hiszik, hogy a Jurassic Parkban dolgozol.

— írta a videóhoz, ezzel utalva Howard Jurassic Worldben való alakítására.

Ők ketten egyébként annyira hasonlítanak, hogy egyszer még Howard apja is azt hitte, hogy a lányát látja egy boltban, pedig valójában Jessica volt az.

A két színésznő is látja a hasonlóságot, de erre akkor jöttek csak rá igazán, amikor együtt szerepeltek a The Help című filmben. Chastain korábban azt nyilatkozta, hogy amikor olvasópróbájuk volt, megfogták egymás kezét, kerestek egy tükröt és a közös vonásaikat elemezgették. Ekkor döbbentek rá, hogy valóban olyan, mintha rokonok lennének.

(Forrás: Buzzfeed)