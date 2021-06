Kijött egy bónusz videó a Keeping Up With The Kardashians utolsó évadához. Ennek a videónak a címe elég beszédes:

Khloé Kardashian tanácsot kér Kim Kardashiantól béranyasággal kapcsolatban.

Gyanútlanul elindítja az ember a videót, hogy itt már nem nagyon lehet min meglepődni, komoly téma lesz, komoly tanácsokkal. Nem is tévedhetnénk ennél nagyobbat. Az első mondat, ami elhagyja Kim Kardashian száját:

Srácok, nem tudom, hogy mit csináljak! Most voltam kakilni és nem tudtam lehúzni. Annyira kínos. Na mindegy, majd Kendallra fogom, hogy ő volt.

Hogy a béranyasággal kapcsolatban milyen tapasztalatokat osztott meg Khloéval, az rejtély, hisz ilyen felvezetés után nem nagyon tud mire figyelni az ember a sokkhatástól.