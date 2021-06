Jennifer Aniston épp arról mesélt, hogy milyen lesz a The Morning Show című sorozatának második évada, de hogy, hogy nem valahogy a Jóbarátokra is ráterelődött a téma. Ekkor említette meg, hogy ugyan nem akar nevet mondani, de volt egy férfi vendégszereplő, aki nagyon bunkón viselkedett a forgatáson. Évekkel később bocsánatot kért, akkor el is mondta, hogy nem hozta a legjobb formáját, de ami történt megtörtént.

Aniston elmondása szerint ennek az illetőnek derogált ilyen vígjáték-sorozatban szerepelni, szerinte szánalmas volt, ahogy a készítők a saját maguk által kitalált poénokon hangosan nevettek. Ezen a ponton közölték a fickóval, hogy ez amúgy egy barátságos hely akarna lenni, ez a hozzáállás pedig nagyon nem ide való.

A Jóbarátokban rengetegen megfordultak, mégis lenne pár tippünk, hogy ki lehetett ez a személy. De még mielőtt rátérnénk, nézzük a jófiúkat!

Bruce Willis nem lehet. Ő egy fogadásból vállalta el a szerepet, ráadásul ingyen. Az volt, hogy Matthew Perry-vel fogadtak a Bérgyilkos a szomszédom sikerében. Perry azt mondta, hogy a mozi sikeres lesz, és, ha így lesz, akkor Willisnek el kell jönnie a sorozatba szerepelni ingyen. Perry nyerte a fogadást, és a barátságra való tekintette biztos, hogy nem ő volt ez a bunkó alak.

Brad Pitt se nagyon lehetett, látszólag élvezte a felvételt, plusz akkoriban még elég jóban volt Jennifer Anistonnal is, ugye.

Tom Selleckből se nézné ki ezt az ember, pláne, hogy visszatérő vendég volt, olyan nagyon azért nem derogálhatott neki a szereplés ezek szerint.

Ben Stiller is felbukkant, és pont egy idegbeteg fickót játszott, de ő is Aniston barátja, csak nem hozta volna ilyen helyzetbe őt. Stillerre nem is lenne jellemző, hogy ilyet csinál.

De van itt egy-két tutinak tűnő tipp.

Alec Baldwin

Jeff Goldblum

Gery Oldman

Sean Penn

Róluk már könnyebben elképzelhető, hogy anno úgy érezték, többre hivatottak, mint egy vígjáték-sorozatban vendégeskedni. Goldblum ugyan kedves pali, de emlékezzünk csak vissza, amikor legutóbb a Thor-filmet promózta, mert szerepelt benne. A DC kontra Marvel univerzumra kérdeztek rá nála, mire ő annyit mondott, hogy

Mi a különbség? Mind a kettő képregény, nem?

Alec Baldwin dobált már meg kővel fotósokat, tehát tud bunkó lenni, ha akar.

