Fotó: Youtube / The Late Late Show With James Corden

Nem is olyan rég indult útjának az a petíció, amiben emberek ezrei jelezték, hogy sértve érzik magukat James Corden egyik visszatérő szegmense miatt. Van egy játék, amiben valami fura, visszataszítónak tűnő, de hétköznapinak kicsit sem mondható ételt, italt kell megennie, meginnia az embernek, ha nem hajlandó válaszolni a feltett kérdésre. A kérdések persze elég szívatósak.

Corden a felkínált ételekre és italokra rendszeresen mondja, hogy undorító és gusztustalan. ÉS ez bizony sértő egyesekre nézve, mivel, hogy több olyan is volt, ami például Ázsiában teljesen elfogadott ételnek, italnak számít. Tehát James Corden gúnyt űzött az ázsiai gasztronómiából, ezzel rengeteg embert megsértett.

A műsorvezető Howard Stern műsorában mondta el, hogy meghallotta a nép szavát, így letette a nagy esküt, hogy mivel a műsor a szeretetről, örömről, békességről, boldogságról, mókáról, kacagásról szól, ezért nem szándékozik bárkit is megbántani a jövőben, így nem lesznek ilyen ételek a Spill Your Guts or Fill Your Guts szegmensben.

Ugyanakkor azért azt is megjegyezte, hogy amikor Anna Wintour volt a vendége ebben a játékban, akkor vele például olyan pizzát etettek, aminek hamburger volt a feltétje. És valóban, sem az olaszok, sem a hamburgiak nem sértődtek meg.

(Dedaline)