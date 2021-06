Fotó: TakerOne - Facebook videó

Öt évvel ezelőtt, 2016. június 27-én hunyt el Bud Spencer, eredeti nevén Carlo Pedersoli. Az olasz úszó-vízilabdázó és színész előtt tisztelegve másnapra valaki felfestette a portréját a Filatorigátnál található legálfalra. A kép rekordideig, csaknem kilenc hónapig megmaradt, mígnem egy napon – a rajongók körében hatalmas felháborodást okozva – megrongálták, később pedig végleg eltüntették onnan.

A portrét egy világszerte alkotó, ismert magyar graffitiművész, TakerOne készítette, akit a munkáival kapcsolatban a napokban az Index is megkeresett. A fiatal művész most közzétett egy videót, amelyben megmutatta, hogyan festette fel Bud Spencer portréját a Filatorigátnál található legálfalra.

TakerOne maga is szerette a klasszikus Bud Spencer- és Terence Hill-filmeket, amelyek közül a Nincs kettő négy nélkül az örök kedvence. Az Index kérdésére elmondta, arra, hogy a felfestett portrét egyszer eltüntetik, igazából számított, hiszen ezen a helyen egy idő után minden alkotásnak ez lesz a sorsa. Szerinte a Bud Spencer-portré így is rekordideig volt érintetlen – csaknem kilenc hónapig maradt fenn a falon.

Az alkotóról egyébként azt kell tudni, hogy hivatásos graffitiművész, aki az elmúlt években külföldről is több felkérést kapott. Az Instagram-oldalán egy csomó képet megosztott már a falfestményeiről, amelyek közt olyan is van, amely New Yorkban egy óriási emeletes épület falára készült.

A kész munkák mellett TakerOne azt is rendre megmutatja, hogyan dolgozik. Egészen elképesztő, hogy ennyire élethű, ahogy ő nevezi, fotorealista alkotásokat képes festékszóróval ilyen hatalmas méretben létrehozni.

A fiatal férfinak egyébként nincs tériszonya, sőt előszeretettel ismerkedik a magassághoz köthető tevékenységekkel, legyen az via ferrata vagy siklóernyőzés.