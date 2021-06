Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary

Június 23-án Japán Miyagi prefektúrai rendőrség tette közzé, hogy letartóztattak két férfit és egy nőt, mivel tavaly júliusban összevágtak egy filmet és 10 percben összefoglalták a lényeget,

ezzel pedig elspoilerezték a végét.

Ilyen összevágásokból egyébként milliónyit találni a Youtube-on. Nem is tűnik úgy, mintha bárkit nagyon zavarna.

Kivéve a Japánokat.

Ez is mutatja, hogy mennyire komolyan veszik a szerzői jogok megsértését a szigetországban, még börtönbüntetést is vonhat maga után. Nem csak a Youtube-on való tartalom újra megosztását büntetik szigorúan, de a torrentezés is bűnözésnek számít. De a YouTube megjelenésével kicsit egyszerűbbé vált a feltöltők felkutatása. Ilyen esetekben a japán hatóságok kikérik az Egyesült Államoktól az adatokat, hogy nyomára bukkanjanak az elkövetőknek.

Más országokhoz hasonlóan Japánban is vannak "fair use" törvények, amelyek - bár kissé homályosak - megpróbálnak egyensúlyt teremteni a szellemi tulajdon védelme, a kreatív önkifejezés és a kulturális gyarapodás között.

Például a szerzői jogvédelem alatt álló anyagok nonprofit, oktatási célokra való felhasználása belefér, de egy teljes, szerzői jogvédelem alatt álló film YouTube-ra való feltöltésért - mivel hirdetések is megjelennek rajta - már büntetés jár.

