Az Egyesült Államok csapatának hivatalos ruháit a SKIMS biztosítja. A SKIMS pedig Kim Kardashian márkája, ami eddig leginkább fehérneműkben volt érdekelt. Egész pontosan csak női fehérneműkben. Most viszont elvileg az ő márkája fogja biztosítani az amerikai versenyzők számára az alsóneműket, a melegítőket és a pizsamákat is. Az örömteli hírről szóló posztjában meg is osztott pár képet ezekről a ruhadarabokról. Érdekes módon egyik között se nagyon tűnik fel férfi darab. Legkésőbb július 23-án úgyis kiderül, hisz akkor kezdődik a nyári olimpiai játékok.