Fotó: Bloomberg / Getty Images Hungary

A volt elnök Ohióban "haknizott" a hétvégén. Megjegyezte, hogy a győzelmet ellopta tőle a Covid például. Volt azonban ennél jóval érdekesebb része is a beszédnek. Elkezdett egy igen tanulságos történetet, hogy ez az ország, ami egy bátor fiatalembert elküldött egy másik növényre.

Az angol szövegben itt azt mondja, hogy PLANT.

És igen, kicsit zavaros a sztori, hogy most akkor mi van? Trump bevonja a közönséget, tudják, a fickó, aki először lépett a Holdra, biztos ismerik, megvan a neve... És akkor leesik, hogy a "költő" nem plantet akart mondani, ami magyarul növényt jelent, hanem planetet, ami bolygó akar lenni.