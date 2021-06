Az Anglia-Németország meccsen a 2-0-ás végeredmény született, aminek duplán is örülhettek az angolok. Azért mert továbbjutottak, plusz mindezt hazai pályán, a Wembley Stadionban sikerült elérni. A mérkőzésen ott volt, és így élőben szurkolt Katalin hercegné, Vilmos herceg és a kis György herceg is. Mind a hárman alkalomhoz illően jelentek meg. Kicsit visszafogottabban drukkoltak, mint a magyar tábor, vagy mint az a svájci úriember, aki egy perc alatt megélte az érzelmi hullámvasút legmélyebb és legmagasabb pontját is.

Fotó: Mike Egerton - PA Images / Getty Images Hungary