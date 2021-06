Aki követi az idei amerikai kosárlabda-bajnokságot, az biztos tudja, hogy ez nem egy megszokott szezon volt. Még a buborékos időszakon is túl tett. Elég azt megnézni, hogy hány idei NBA All Star játékos sérült le a Playoff-ra, vagy már azt megelőzően. (Spoiler: sokan.)

Fotó: Kevin C. Cox / Getty Images Hungary

Tény, hogy valamilyen szempontból izgalmas a nyugati és a keleti csoport döntője, hisz olyan csapatok juthatnak be a döntőbe, akik már rég voltak ilyen közel a győzelemhez. Bárhogy lesz, igazi mérföldkő lesz az NBA történetében. Kár, hogy ehhez a mérföldkőhöz egy újabb sérülés vezet.

Bucks és Hawks meccsen legutóbb a kétszeres MVP, Giannis Antetokounmpo térde "kicsit" kiment. Le is kellett kísérni a pályáról, és még a csapat is vereséget szenvedett, így döntetlen az állás, ami azt jelenti, hogy az Atlanta és a Milwaukee csapatának is még két győzelem kell ahhoz, hogy bejussanak a döntőbe.