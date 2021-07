Még 2014-ben került fel a Jófogásra a hirdetés, melynek így szólt a szövege:

"2009 óta őrizgetem ezt a példátlan televíziótörténeti ereklyét: a galacsint, ami megölte a Barátok közt egyik főszereplőjét. Magdi anyus erre a papírdarabra lépett rá majd lelte a halálát a sorozatban, amikor lezuhant a lépcsőről."

Most pedig előkerült még egy galacsin, de ezt most dedikálta is Magdi anyust alakító színésznő, Fodor Zsóka. Ez talán egyel hitelesebb példány, mint az, amit valaki 2014-ben próbált 100 ezer forintért eladni. Aki a dedikált példányt megszerzi, az tényleg egy felbecsülhetetlen kincs tulajdonosa lesz, plusz még az SOS Gyermekfalvakat is támogatja.