Már elég régóta kijöttek az első hivatalos fotók a Trónok harca előzmény sorozatából, a House of the Dragonból. Azóta viszont viszonylag nagy a csend. Így a nagyon kicsi morzsáknak is örülnek a rajongók.

Most kiderült, hogy a Warner Angliában lévő telephelye nem is egy, de három hangstúdióval és egy virtuális stúdióval bővül. Az első produkció pedig, aminek otthont fog adni az a House of the Dragon. Így mintegy 83 000 négyzetméternyi gyártási terület áll majd rendelkezésre a brit létesítményben.

Viszonyításként ez egy több mint 11 és fél focipályányi terület.

A virtuális stúdió pedig Európa legnagyobbja lesz. Valószínűleg ugyanazt a LED-es technológiát fogják majd az új sorozatban is alkalmazni, ami a Mandoloriant is olyan látványossá tette. Úgyhogy várható, hogy nem fog olyan rosszul kinézni a Targaryenek felemelkedését bemutató sorozat sem.

(via: Variety)